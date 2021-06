Vera Gemma, "sembri una por***star": insulti vip per questa foto, giudicate voi

28 giugno 2021 a

a

a

Vera Gemma fa ancora parlare di sè. Dopo l'Isola dei Famosi l'attrice ha intrattenuto i suoi numerosi fan con diversi scatti più che provocanti. L'ultimo è arrivato proprio su Instagram dopo Vera ha condiviso uno scatto che mostra il suo seno in primo piano. Quanto basta per scatenare la polemica, o meglio, la rissa. A commentare per prima è stata l'ex opinionista di un altro programma di Canale 5, Il Grande Fratello Vip. "Ma non è un po’ troppo???", ha chiesto Antonella Elia.

"Ecco la mia cura, quante volte lo facciamo alla settimana io e mio marito": proprio quello, confessione (spintissima) della Cuccarini

Silenzio tombale dall'altra parte. Ma se Vera Gemma ha in un primo momento preferito evitare, lo stesso non è stato per i suoi fan. Molti coloro che hanno preso le parti dell'attrice: "Tu nei hai fatte di peggio. Meglio tacere", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "Da che pulpito Antonella...". Antonella Elia si è difesa dicendo che "alla mia età temo di essere molto più figa di quanto non sarai mai tu". Poi di nuovo l'attenzione si è focalizzata sull'ex naufraga della trasmissione di Ilary Blasi, alla quale la Elia ha lanciato un'altra frecciata: "Stai diventandomi una pornostar ma ti amo comunque e lo sai".

"Vai amore". Tommaso Zorzi e Stanzani al Battiti Live: passione incontenibile, dietro le quinte succede di tutto

Solo a quel punto è intervenuta l'attrice, sempre nonchalance: "Mah, non saprei. Non mi pongo il problema". Una risposta che ha scatenato le reazioni dei suoi fan. Tutti, ovviamente, pazzi per lei. Anche sull'Isola Vera Gemma aveva diviso pubblico e concorrenti. Non era passato molto prima che l'avventuriera finisse per essere spedita su un'isola in totale solitudine. L'attrice però non si era arresa e aveva deciso di rimanere in gioco ugualmente. Una brutta sorpresa per chi avrebbe voluto vederla fuori molto prima.

"Spero che quell'accavallamento di gambe...". Paola Ferrari 'da censura', il gravissimo sospetto di Maurizio Costanzo sulla Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.