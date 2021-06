Chiara Ferragni, la follia: senza alcun velo sotto la doccia con un albicocca sul... lato B

29 giugno 2021 a

Oh mamma, Chiara Ferragni... ma che combina? Per la regina delle influencer italiane è tempo di vacanze, in Grecia. Ovviamente vacanze social, documentate con dovizia di particolari sul suo seguitissimo account Instagram. La Ferragni si trova insieme alla famiglia. E così è un diluvio si scatti, fotografie, momenti intimità, giochi in riva al mare insieme ai figli.

Ma, ovviamente, c'è spazio anche per qualche fotografia piccante, ad alto tasso erotico insomma. E una di queste, quella che potete vedere qui sotto, è davvero sorprendente: eccola completamente nuda, sotto la doccia, con un'albicocca in sovrimpressione a coprire strategicamente il lato B. Scatto che ha scatenato i followers. Tra questi anche Fru dei The Jackal, che la ha ripresa, ovviamente a modo suo: "Chiara ma ti rendi conto di cosa stai facendo? La doccia col box aperto? Mo s'allaga tutto mannaggia", ha chiosato ironico.

