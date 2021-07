Rihanna, le foto in intimo fanno perdere la testa ai suoi fan: "L'amore è selvaggio"

02 luglio 2021 a

"L'amore è selvaggio": è questo lo slogan della nuova linea di intimo ideata da Rihanna, il cui marchio è Savage x Fenty. Le fantasie sono rappresentate soprattutto dagli arcobaleni, simboli legati al mondo Lgbtq+, visto che giugno è stato il Pride Month. La cantante originaria delle Barbados ha sempre sostenuto ogni tipo di libertà, sessuale e non. Il brand di lingerie è nato nel 2018 e ha sempre avuto come perno l'inclusività.

Le sfilate legate a questo marchio, inoltre, hanno avuto protagonisti molto diversi tra loro per etnia, forma fisica, identità di genere. Per il 2021 l'artista ha pensato a una nuova collezione di intimo sui toni del nero e del lilla, con una infinità di piccoli arcobaleni applicati o stampati sul tessuto. Per lanciare la linea, Rihanna ha pubblicato per quattro settimane immagini a tema body loving, riservando il meglio alla fine: uno scatto che la ritrae con i capi intimi.

La cantante, infatti, ha posato in diversi modi mostrando la sua lingerie. Una serie di scatti che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta. Le inquadrature sono sensuali, prima sul letto e poi in un giardino con delle palme alle spalle. Saltano all'occhio soprattutto i capelli cortissimi, le labbra rosse e un corpo da sogno. Questo per la cantante è un momento d'oro. Oltre ai successi professionali, infatti, è impegnata con il rapper Asap Rocky, di cui si è già detta molto innamorata. Lui l'ha persino definita la donna della sua vita. I due non nascondono la passione e hanno già detto che il loro amore è selvaggio.

