Euro2020, Sabrina Salerno fa il tifo così: occhio alla scollatura, bikini incontenibile e le esce tutto

Scatto incontenibile quello di Sabrina Salerno. La cantante ha mandato in tilt i fan dopo aver pubblicato una foto dal look parecchio striminzito. Un'immagine che ha condiviso su Twitter per sostenere la Nazionale di Roberto Mancini per gli Europei 2020. Peccato però che non è passato inosservato quel dettaglio bollente: il bikini non è riuscito a coprire tutto, mostrando una piccola parte del seno. Inutile dire che gli utenti del web hanno riempito la 53enne con una valanga di complimenti.

Poco tempo fa era stato un altro scatto a mandare in visibilio i suoi ammiratori. Anche questo rigorosamente in costume da bagno. Eccola infatti in bikini nero e soprattutto scollatissimo, con un decolletée che lascia ben poco spazio all'immaginazione e dove le abbondanti forme della showgirl dominano e incantano.

A Verissimo, nello studio di Canale 5 di Silvia Toffanin, la Salerno aveva raccontato di un passato doloroso. Ma soprattutto di una relazione pericolosa: "Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo fare niente - aveva ammesso tra le lacrime -. Per lui ero la sua creatura e dovevo fare quello che mi diceva: ma su di me non aveva effetto e facevo il contrario. Mi ha fatto vivere un incubo per anni. Poi, a 24 anni, grazie anche all’aiuto degli avvocati, sono riuscita a liberarmi di lui. Ho vinto la causa dopo undici anni anche se non è servito a molto perché i miei soldi li aveva già rubati e li aveva anche già spesi".

