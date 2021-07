Uomini e Donne. Luisa Anna Monti: "Come ho scoperto di avere un tumore", l'ultima straziante rivelazione

05 luglio 2021 a

a

a

Ha sconvolto il mondo della tv, Luisa Anna Monti, confessando la scorsa settimana di avere un tumore al seno. La 49enne ex Dama di Uomini e donne, volto molto amato del dating show di Maria De Filippi su Canale 5, sta ora affrontando il suo calvario sanitario e umano: "Se non mi fossi controllata non l’avrei mai scoperto - ha spiegato aggiornando i fan su Instagram -. Sono al Policlinico Gemelli per la preospedalizzazione". Il "grazie" ai fan per l'affetto è commovente.

"Un bruttissimo incidente". Corsa in ospedale per Tina Cipollari, ore di angoscia: come è ridotta



In tanti le hanno scritto per darle forza, "Ragazzi non vi preoccupate... Io sono una guerriera. Non vi preoccupate perché non mollo assolutamente". Caso ha voluto che in quelle stesse ore, insieme alla Monti, al Gemelli era ricoverato anche Papa Francesco per un problema al colon, una stenosi diverticolare: “So che l’intervento è andato bene e adesso sta molto meglio".

"Non so se sono pronta". Roberta, clamoroso addio a Uomini e donne? Uno sfogo drammatico

Emozionante anche il commento a un post della ex "collega" di U&D, Pamela Barretta, che su Instagram ha scritto: "Non bisogna temere un fallimento…Bisogna prima bruciare per poi rinascere dalle proprie ceneri". La cosa più importante nella vita è la salute, il resto è aria fritta, le ha fatto notare la Monti. "Hai ragione... Tutto si supera", ha risposto forse un po' imbarazzata la Barretta. Dando l'annuncio della malattia (aveva già avuto un tumore alla tiroide qualche anno fa), la Monti si era dimostrata decisamente abbattuta, ma al tempo stesso determinata: "Il coraggio per andare avanti lo si trova anche nella consapevolezza che non può finire qui: ho 49 anni e ancora tante cose da fare. Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro maledetto, al netto della paura che effettivamente c’è".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.