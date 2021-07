Ilary Blasi, bikini nero e mini-slip: un primo piano proibito, delirio in Sardegna

Francesco Fredella 08 luglio 2021 a

Quando Francesco Totti non c'è Ilary Blasi fa ballare i social. E le sue foto in bikini diventano virali. La conduttrice dell'Isola dei famosi è in Sardegna e pubblica un video in bikini nero dove il suo fisico mozzafiato fa impazzire tutti i followers. La Blasi si trova in vacanza a Poltu Quatu, tra Baia Sardinia e Porto Cervo, e si mostra in due pezzi. Fisico abbronzato, muscoli e ventre piatto. Nemmeno un filo di pancia e non c'è traccia di photoshop. Tutto reale. Totti non è con la Blasi perché impegnato fuori per motivi di lavoro. Ma ai followers, sempre molto attenti, non sfuggono i particolari sexy della vacanza di Ilary.

Sullo sfondo c'è il mare mare limpido della Sardegna, gli yacht ormeggiati nel porto ed un panorama mozzafiato. Anche se quello che interessa alla Rete è la prova costume, superata a pieni voti, da Lady Totti. Presto l'ex capitano della Roma tornerà a casa dopo una vacanza con tutta la famiglia a Mosca (i Totti, lo ricordiamo, hanno soggiornato all'estero in totale tranquillità).

Ma le vacanze non sono mica finite: la parentesi in Sardegna è un vero e proprio sogno per la Blasi che, dopo l'Isola dei famosi, si ritaglia un po' di tempo per se stessa. Non si sa, al momento, quando inizierà la nuova edizione: quasi sicuramente, da rumors, nel 2022 anche se tutto resta un'incognita. Infatti, Mediaset ha annunciato il ritorno de La Talpa (famoso glorioso reality del passato). E quindi potrebbe slittare l'inizio della prossima edizione dell'Isola? Mistero.

