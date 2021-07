Melissa Satta, sabbia sul lato B e micro-slip con vista proibita: foto da restarci secchi

10 luglio 2021 a

a

a

Mamma mia, Melissa Satta. Eccola, al suo meglio. Un fisico da sogno, sfoggiato con orgoglio. Tempo di mare, di sole, di bagni e di bikini. Ed ecco così che l'ex Velina incanta direttamente dal suo profilo Instagram, dove scatto dopo scatto documenta le sue vacanze in Costa Smeralda, in Sardegna, e incanta i follower con pose provocanti.

"Chi ha messo in giro la voce?". Gossip-terremoto, il nuovo flirt super-vip di Melissa Satta: incrocio pericolosissimo

Eccola seduta in fronte al mare, un bikini strizzatissimo che fa sognare i fan, le gambe insabbiate. E ancora, Melissa Satta si mostra in barca, seduta sul bordo, una mano sulla fronte e il corpo piegato all'indietro, per esaltare le sue, pazzesche, forme fisiche. Lo slip sgambato, inoltre, mostra il maliziosissimo tatuaggio sull'inguine. Ed è un tripudio di cuoricini e complimenti...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.