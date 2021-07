Belen Rodriguez, "tutta colpa degli ormoni": ridotta così a pochi minuti dal calcio d'inizio

11 luglio 2021 a

a

a

Davanti alla tv, per la finalissima di Copa America tra Argentina e Brasile vinta dall'Albiceleste, primo importante trionfo con la nazionale per Leo Messi, c'era anche Belen Rodriguez, la meravigliosa showgirl, ovviamente argentina, che dovrebbe partorire tra pochi, pochissimi giorni.

A decidere l'incontro un gol di Angel Di Maria su assist di Rodrigo De Paul, un successo che ha fatto esplodere l'intera Argentina, che ha voluto ovviamente dedicare e in una qualche misura attribuire la vittoria a Diego Armando Maradona, recentemente scomparso.

Non solo Belen Rodriguez, padre e fidanzato finiscono in tv? Soffiata clamorosa (c'è anche il programma)

E Belen Rodriguez che c'entra? Presto detto. Nel post-partita la showgirl si è spesa in una confessione, raccontando cosa le è successo a pochi minuti dal calcio d'inizio: "Devo dire che mi sono addormentata prima della partita a causa degli ormoni della gravidanza, ma io vi amo. Siete il mio orgoglio!". Insomma, crollata per il sonno nonostante la tensione per la finalissima.

Belen ha già partorito? Tam tam impazzito, silenzio sospetto: cosa spunta sul suo Instagram

Come detto, manca pochissimo alla nascita della seconda figlia di Belen, Luna Marì, che avrà con Antonino Spinalbese. E gli ormoni, ovviamente, giocano la loro parte. Secondo quanto si è appreso, Belen avrebbe deciso di partorire a Padova in una clinica privata, lontana insomma dalla sua Milano. Soltanto qualche giorno fa l'ultimo controllo nel reparto di ginecologia e ostetricia. Insomma, tutto è pronto per il lieto evento.

"Cosa è sparito dalla culla della figlia di Belen". Bomba di Dagospia, il mistero: che succede?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.