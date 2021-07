Eros Ramazzotti, hai capito? Beccato così in Grecia con Marta, scoop di "Chi": 26 anni di differenza

Francesco Fredella 13 luglio 2021 a

a

a

Pizzicato in vacanza dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, adesso Eros Ramazzotti - dopo le confessioni sulle ex - sembra davvero felice in Grecia, a Mykonos, con un'amica. Si chiama Marta e - come spiega sempre Chi- è la donna che gli sta vicino da qualche tempo. Poche informazioni su di lei: nata a Sassari nel 1999, quindi giovanissima, si è trasferita a Roma per studiare recitazione (infatti sta frequentando il Centro nazionale di Cinematografia).

"Fa male". Pio e Amedeo la combinano grossa: la rivolta di Aurora Ramazzotti (con papà Eros in studio) | Guarda

E pare, sempre da indiscrezioni, che la loro amicizia sarebbe sbocciata sui social pochi mesi fa. Dalla conoscenza virtuale, poi, sarebbero passati a quella reale. Il settimanale di Alfonso Signorini, sempre in prima linea quando si parla di scoop, non perde lo smalto e riesce a raggiungere i due in vacanza.Ore ‘roventi’ per Eros Ramazzotti che, dopo aver dichiarato al Corriere della Sera e a Radio Italia di aver detto un sofferto ‘no’ a Monica Bellucci (l’episodio risale a diversi anni fa), è stato braccato dal magazine Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini lo ha pizzicato in Grecia, a Mykonos, dove sta trascorrendo le vacanze estive assieme ai figli, alla tata e ad un’amica.

"Sei più vecchia di tua madre". Pubblica questa foto, orrore contro Aurora Ramazzotti. La reazione spiazzante | Guarda

Secondo Signorini Eros e Marta hanno un forte feeling, insomma una confidenza tale che non lascerebbe spazi a doppie interpretazioni. Sempre secondo il settimanale sarebbero stati allo Scorpios, al Beach Club (di proprietà dell’attrice americana Lindsay Lohan) e poi in un ristorante di sushi del celebre Santa Marina, si tratta di resort extralusso dove spesso si ritrovano star internazionali. Sta nascendo un nuovo amore o è già nato? Domanda da cento milioni di dollari.

Video su questo argomento "Lei così bella, tu così brutta". L'orrore più miserabile: Michelle Hunziker e Aurora, chi ha osato tanto | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.