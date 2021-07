Belen Rodriguez, la stoccata di Alessia Macari: la Ciociara di Avanti un altro incinta, "il nome di mia figlia..."

Francesco Fredella 14 luglio 2021 a

Alessia Macari è incinta. Ora la Ciociara di Avanti un altro, la prima storica concorrente del Grande Fratello vip tocca il cielo con un dito. La Macari si è sposata nel 2019 con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl, che all'epoca giocava nel Foggia. Ora la Ciocy è al quarto mese di gravidanza e non si sa se sia maschietto o femminuccia. Al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, svela: “Che bomber mio marito!”. Facendo due calcoli, la cigogna dovrebbe portare il bebè in casa Macari-Kragl tra dicembre e gennaio. Ma a quanto pare la coppia vorrebbe organizzare un reveal party, una festa per comunicare a tutti il sesso del nascituro.

Rebus, per adesso, sul nome. “Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”, dice Alessia a Chi. Ma poi si sbilancia un po' sui possibili nomi: se dovesse essere una femminuccia la chiamerà Sia mentre se sarà maschietto allora spetterà ad Oliver decidere. Alessia è pronta a tornare in tv, anche con il pancione. Ma è scomparsa dai radar da un po' di tempo: dopo il Gf vip ha fatto la valletta-lampo a Domenica In (nella prima edizione che segno il ritorno della Venier in tv). Poi venne cancellato il gioco del tabellone in studio e, quindi, anche la sua presenza. Quali saranno i progetti televisivi per Alessia?

