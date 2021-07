Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: maxi scollatura e gonna "troppo corta", disastro sul palco

Francesco Fredella 14 luglio 2021 a

Cosa accade durante Battiti Live? Sembra che qualcosa, all'improvviso, vada per il verso storto. Ed accade di tutto a Elisabetta Gregoraci, che conduce con Alan Palmieri la manifestazione musicale in onda su Italia 1 (ormai è di casa, visto che è alla conduzione di quel programma dal 2017).

Prima puntata di Battiti Live 2021 Elisabetta Gregoraci indossa un vestito audace, firmato Marco Bologna, della collezione autunno-inverno 2021/2022. Sui siti lo descrivono così: "Gonna asimmetrica, davanti corta, dietro con un mini strascico". Ed ovviamente l'outfit mette in mostra il corpo perfetto dell'ex concorrente del Grande Fratello vip. Ma è la maxi scollatura cut-out con un evidente décolleté a lasciare il segno. E poi: sandali di Aquazzurra dal valore di 450 euro e gioielli color oro. Insomma, l'ex di Briatore - che qualche giorno fa ha raccontato di voler trovare l'amore - non passa inosservata.

Il suo outfit lascia ancora il segno. Sempre di più e succede che, l'ex gieffina, incanta il pubblico a casa. Ma non mancano gli attacchi, purtroppo, da parte dei fanatici ed inutili "leoni da tastiera". "La Gregoraci quando fa le domande sembra proprio che non sappia cosa sta dicendo”, scrive qualcuno su Twitter. “Elisabetta Gregoraci è il mio spirito guida. Legge il copione e non fa nulla per nasconderlo, come si fa a non amarla”, continua un altro utente della Rete. “Legge troppo il gobbo”: l'ennesimo attacco non lascia spazio ad altre interpretazioni. Ma cosa avrà fatto di male Elisabetta? La lettura del gobbo, ovvero delle scalette con il nome degli ospiti e delle canzoni, è naturale: ogni conduttore che si rispetti utilizza questo metodo. Caso chiuso.

