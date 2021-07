Fedez insulta il Codacons? "Ne ho pieni i cog***, fate schifo". Drammatica figuraccia: "Non ha capito nulla, lo quereliamo"

Francesco Fredella 14 luglio 2021 a

a

a

Un altro botta e risposta. Un'altra battaglia tra il Codacons e Fedez, che sono ai ferri corti da tempo. "Io ne ho pieni i cogl****", dice Fedez nelle sue Instagram Stories. L'associazione dei consumatori l'avrebbe denunciato per l'ennesima volta. Il motivo: dalla raccolta fondi degli artisti italiani in favore dei lavoratori dello spettacolo fino a quella di Malika, la ragazza omosessuale cacciata di casa che ha scosso la Rete.

Video su questo argomento "Iter sbloccato grazie agli influencer, molti ora li temono". Delirio della Cirinnà sul ddl Zan

"Richiedono di procedere all'immediato sequestro", tuona Fedez. Che poi mostra alla Rete l'atto e dice: "Fate schifo, sono stufo di essere perseguitato da voi, è incredibile che nessuno faccia niente per controllare voi che so quello che fate e so come lo fate, che nessuno intervenga sono stufo. Vergognatevi". Una vera cannonata. Una bomba che si trascina in tribunale. "Io cerco sempre di farmi una risata ma siamo arrivati a un punto in cui questa cosa è insostenibile. Io ricordo che il Codacons durante il primo lockdown chiedeva i soldi alle persone con un banner con scritto "donate per l'emergenza Covid" quando i soldi andavano direttamente a loro che con l'emergenza sanitaria nulla avevano a che fare. E questi hanno il coraggio di rompere il c***o dove degli artisti hanno raccolto milioni di euro per aiutare i lavoratori dello spettacolo e paragonarlo alla raccolta fondi di una ragazzina che si è comprata la Mercedes. Come è possibile?".

"Donnarumma ti aspetto!". Fedez alla finestra, mostra a tutti dove abita Gigio. Disastro in diretta da casa Ferragni | Video

Fedez, poi, dice di avere una trentina di denunce alle spalle che sarebbero arrivate proprio dal Codacons. "Devo andare in tribunale 30 volte per questi stron** che intasano i pubblici uffici. Non è possibile". Intanto l'Associazione ha replicato con una nota: "Ci ha nuovamente attaccato ricorrendo a insulti e violenza inaccettabili. Evidentemente Fedez non ha letto la nostra istanza, e se l’ha letta non l’ha capita, dimostrando leggerezza e superficialità. L’atto presentato dalla nostra associazione e a cui il rapper fa riferimento è finalizzato proprio a tutelare le raccolte fondi come quella avviata da Fedez e a garantire trasparenza e correttezza ai donatori circa la destinazione e l’utilizzo dei soldi raccolti". Infine l'annuncio: "Le menzogne contenute nel suo video e la violenza dimostrata nei nostri confronti varranno a Fedez una nuova querela per diffamazione che il rapper si sarebbe potuto evitare se solo avesse letto (e compreso) l’atto che gli è stato notificato".

"I minus habens che li prendono sul serio": Fedez-Ferragni, la fucilata di Nicola Porro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.