Barbara D'Urso, terremoto a Capalbio: paparazzata così con Zangrillo, lo scatto definitivo

Arriva l'estate e anche una stakanovista come Barbara D'Urso si concede il meritatissimo riposo. E come ogni anno la meta della conduttrice Mediaset è Capalbio, l'esclusiva località in provincia di Grosseto dove possiede una villa.

E di Carmelita ultimamente si è parlato per la sua relazione o presunta tale con Francesco Zangrillo, broker assicurativo che ha 17 anni in meno di lei: sono stati più volte paparazzati insieme, recentemente anche dal magazine Diva e Donna.

E ora è proprio Diva e Donna a sorprenderli nuovamente assieme, proprio a Capalbio, un indizio piuttosto definitivo sulla loro relazione, anche se manca ancora la cosiddetta "pistola fumante": non sono mai stati beccati a baciarsi, anche se l'intesa tra i due pare davvero molto evidente. E ancora, diverse fonti citate dai rotocalchi e vicine alla D'Urso sostengono che la coppia proceda a gonfie vele e che Carmelita, con lui, abbia trovato una grande e profonda serenità.

I due però sono riservatissimi sulla loro vita privata: nessuna conferma sulla relazione, ma neppure una smentita ufficiale. E per la D'Urso questo è peculiare: di solito, quando viene coinvolta in voci di gossip che la riguardano, le smentite piovono con assoluta puntualità. Insomma, forse una coppia è nata davvero.

