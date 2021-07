Khaby Lame e il selfie che non ti aspetti: eccolo con Diego Granese

Francesco Fredella 16 luglio 2021 a

Il re di Tik Tok, Khaby Lame, pizzicato a Milano con Diego Granese (l'imprenditore che è diventato famoso in tv dopo il flirt con l'ex di Paolo Brosio). Ora Granese, che è tra i più apprezzati imprenditori - lavora tra l'Italia e Dubai, pubblica una foto a cena con Khaby Lame. E in Rete tutto diventa una notizia. Nuovi progetti in vista per lui? Forse. Intanto, questo selfie lascia spazio a doppie interpretazioni, visto che Granese è tra i più apprezzati dal punto di vista della "Press release" internazionali.

Khaby Lame è riuscito a battere Chiara Ferragni, che conta quasi 24 milioni di followers per entrambi, ma il tiktoker di Chivasso ne ha quasi 30 milioni. Ed è diventato ormai super virale. I suoi video, tra i più cliccati in Rete, stanno facendo il giro del mondo. Ma come mai il re dei social e Granese s'incontrano a Milano? Un rebus. L'imprenditore non parla, le sue foto - però - diventano virali in poco tempo e fanno il giro del web. Potrebbe esserci alla bse un nuovo progetto di lavoro (condizionale d’obbligo).

Intanto, Khaby Lame grazie alla sua simpatia ha conquistato tutti, grandi e piccoli. Ora, che sui social è il più forte, potrebbe tremare il mondo dei big. Tra questi la Ferragni, sorpassata dal 21 enne che potrebbe sposare presto Zaira Nucci (18 enne). Sui social non mancano foto insieme e questo fa già sognare i followers (che su Tik Tok sono quasi 80 milioni).

