Wanda Nara, fuori tutto: posizione da bollino rosso, come "svela" le sue forme

Dalla Costiera Amalfitana ad Ibiza, in questi ultimi giorni Wanda Nara, in vacanza no-stop con marito e figli, sta facendo impazzire i suoi fan con una serie di scatti in cui si mostra in bikini "esplosivi". La moglie e procuratrice dell'attaccante del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una foto in costume da bagno e cappello di paglia rigorosamente firmato che mette in evidenza le sue curve perfette.

Eccola quindi Wanda Nara, biondissima, con occhiali da sole, cappello di Dior e costume intero e scollatissimo che segna il suo generoso décolleté. E ancora in pose in cui sembra ammiccare ai fan.

Sì perché la signora Icardi con quasi otto milioni di follower ama farsi ammirare e ricevere i complimenti per la sua avvenente bellezza. Del resto a chi non piace? Nel suo caso piovono migliaia e migliaia di cuoricini e di commenti.

