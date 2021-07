Demi Moore in bikini, curve clamorose a 58 anni. Il confronto con 30 anni fa (e con le figlie, oggi)

17 luglio 2021 a

a

a

Un patto col Diavolo, o forse con Venere (e il chirurgo). Demi Moore, a 58 anni, è identica a 30 anni fa, quando aveva conquistato il mondo con film come Ghost, Proposta indecente e Striptease dopo una manciata di film-cult da adolescente negli anni Ottanta. Oggi l'attrice, star di Hollywood ed ex moglie di colleghi come Bruce Willis e Ashton Kutcher, è single e mamma felice. E soprattutto star su Instagram, dove ama alternare foto del passato a quelle di oggi.

Poche ore ha pubblicato uno scatto in bikini nero che ne esalta la silhouette perfetta, da modella. Se ancora qualcuno avesse il coraggio di proporle un "test spiaggia", la Moore lo travolgerebbe superandolo a pieni voti, cum laude. Sembrano superati anche i guai sentimentali e privati passati negli anni con il giovane Ashton, all'epoca giudicato "toyboy": una storia che ha riservato però molti lati oscuri, tra accuse di violenze e molestie e dipendenza da alcol e droga.

"Ma cosa hai lì sotto?": Barbara D'Urso, la foto sexy in barca che sconvolge i fan | Guarda

Oggi Demi si gode un periodo di maggiore serenità anche grazie alle figlie Rumer Glenn, Scout LaRue e Tallulah Belle, con cui si diletta a posare in costume da bagno un po' per fashion e un po' per gloria, visto che il fisico non sfigura in nessuna occasione.

Michelle Hunziker, la foto di spalle è da morire: il lato B così, fan in estasi | Guarda

L'ultimo scatto? Un omaggio all'amato Gianni Versace: foto vintage di inizio anni 90, per ricordare il grande stilista italiano scomparso tragicamente a Miami 24 anni fa, ucciso nella sua villa in circostanze mai chiarite del tutto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.