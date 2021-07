Uomini e donne, Ida Platano dà spettacolo in spiaggia: a 40 anni, bikini estremo. Ecco la foto

16 luglio 2021 a

Dal Trono over di Uomini e donne alla spiaggia. Ida Platano, ex Dama di Maria De Filippi, perde "il controllo" in riva al mare e delizia i suoi followers con incendiarie Stories su Instagram, rigorosamente in bikini. La bella corteggiatrice del Cavaliere Riccardo Guarneri, nata 40 anni fa in Sicilia ma bresciana d'adozione, ha spesso incendiato lo studio del dating show di Canale 5 tra mille polemiche (ha fatto molto discutere lo scambio di accuse con lo stesso Guarneri e l'ultima fiamma di quest'ultimo, Roberta Di Padua).

Ora la parrucchiera prestata al mondo della tv (dov'è tornata la scorsa primavera dopo un periodo lontana dai riflettori) si è concessa una piccola vacanza insieme al figlio Samuele. Top secret il luogo, pubblico invece tutto il resto: look esuberanti, costumi striminziti e provocanti che mettono in mostra forme perfette tra sabbia, onda e ombrelloni, ma soprattutto tante risate, balli e scherzi in famiglia.

In attesa di tornare a Uomini e donne a settembre, con la speranza di trovare l'amore definitivo e non solo qualche scottatura sentimentale, la Platano sembra aver superato di slancio anche i vergognosi attacchi subiti sui social, da parte di qualche leone da tastiera, che nei giorni scorsi aveva pensato bene di colpirla proprio nel suo affetto più caro e intimo, il figlio.

Gli scellerati hater l'avevano definita addirittura "ritardata" e "bestia di madre", accusandola di non essere sufficientemente affettuosa col bimbo. "La gente non sta bene", aveva commentato lei, amareggiata. Come darle torto.

