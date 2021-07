Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e la foto dall'ospedale: "Peggio di quello che pensavo", com'è ridotto oggi

17 luglio 2021 a

Brutto periodo per i protagonisti di Uomini e donne. Anche Luigi Mastroianni , ex tronista di Maria De Filippi, è alle prese con problemi di salute. Nei giorni scorsi sia Luisa Anna Monti sia Sabrina Ghio hanno annunciato via social di avere iniziato la loro lotta contro un tumore.

Su Instagram, Mastroianni ha invece pubblicato una sua foto in un letto di ospedale. L'aria è stanca, spossata, l'espressione tutt'altro che serena. E i fan si sono subito preoccupati, perché nelle sue Stories aveva già rivelato di avere un problema. Ora, una frase sibillina che rassicura i followers solo in parte. "Meglio di quello che poteva essere, peggio di quello che pensavo", prima di ringraziare i fan per il tanto affetto dimostratogli sui social in queste ore.





Più o meno nelle stesse ore, anche la corteggiatrice Ghio, ex ballerina di Amici, ha confessato il suo calvario su Instagram: "Dopo aver scoperto di avere un processo tumorale in atto mi sono sottoposta a una biopsia, ma non è ancora finita. Non sono ancora pronta per tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver scoperto l’esito della biopsia, che ha rivelato un processo tumorale in atto, sono in attesa di sapere come procedere".

"Torno presto", conclude invece il suo messaggio Mastroianni, con cuore rosso e segno della vittoria. Sulle sue condizioni di salute però c'è il massimo riserbo e non è dato sapere se Mastroianni dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico o basteranno terapie specifiche. Si parla di un problema muscolare piuttosto serio, di intervento del fisioterapista e di anti-infiammatori, con settimane di pausa, da passare rigorosamente lontano dai social (forse).

