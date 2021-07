Uomini e Donne, spavento per Gemma Galgani: "Non vedo più", la disperata richiesta di aiuto

10 luglio 2021 a

Stavolta le delusioni amorose e i battibecchi con Tina Cipollari non c’entrano: nelle scorse ore Gemma Galgani è stata protagonista suo malgrado di una disavventura che ha vissuto con un po’ di apprensione. Nel pomeriggio di ieri la dama più popolare di Uomini e Donne - il dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi - è infatti rimasta bloccata in ascensore.

Gemma allora ha chiesto aiuto ai suoi fan su Instagram: “Ma secondo voi come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e si è bloccato e non funziona? Anzi adesso non si vede più nemmeno la luce”. Il video è diventato immediatamente virale tra i fan della Galgani e quelli di Uomini e Donne in generale. Tra l’altro ultimamente Gemma aveva trascorso dei giorni in Puglia, dove però pare che non fosse in dolce compagnia, dato che si è sempre fatta fotografare da sola.

La varie frequentazioni all’interno del programma non sono andate a buon fine: e così al termine dell’ultima stagione di Uomini e Donne sono rimaste soprattutto le frizioni con Isabella Ricci. “Mi piacerebbe focalizzarmi di più sul trovare un uomo con cui condividere la vita piuttosto che parlare con Gemma della mia razionalità o della passionalità, come accaduto nell’ultimo mese di trasmissione”, ha dichiarato recentemente la dama, lanciando un’altra stoccata alla Galgani.

