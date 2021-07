Kate Moss in slip e reggiseno a 47 anni: foto pazzesche, sfida natura e tempo

20 luglio 2021 a

Kate Moss a 47 anni è ancora strepitosa. La ex top model è stata nominata la nuova ambasciatrice del marchio di biancheria intima dell'amica Kim Kardashian, Skims. Un annuncio che la Kardashian ha fatto sui suoi canali social pubblicando due immagini di Kate mentre indossa due diversi completini intimi del suo marchio. Una decisione maturata forse prima della vacanza che le due amiche si sono concesse a Roma.

Nel post la Kardashian ha scritto: "Vi presentiamo Kate Moss per SKIMS. Ho incontrato Kate per la prima volta nel 2014 tramite Ricardo Tisco e sono rimasta immediatamente colpita dal suo umorismo sfacciato, dalla sua bellezza autentica e classica: siamo amici da allora! Lei è l'icona della moda, che definisce un'intera generazione di stile, e sono onorata di presentarla come il nuovo volto di SKIMS quest'estate".

Skims sarà peraltro il fornitore ufficiale di biancheria intima per le atlete del Team USA durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo. Kate Moss, insomma dagli anni Novanta, quando appena diciassettenne posò in intimo per Calvin Klein diventando l'icona di una bellezza cruda e minimale, magrissima, è passata ora a un concetto di bellezza naturale, inclusivo, di "graceful aging", restando comunque, come sempre, strepitosa.

