Vaccino, Heather Parisi contro Antonella Clerici: "Basta ricatti morali, così non si evita di trasmettere il virus"

“Basta ricatti morali!”, adesso nel mirino di Haether Parisi finisce Antonella Clerici. E la guerra, a distanza, si consuma tra tweet al vetriolo.La ballerina, che vive lontano dall'Italia, in questi mesi ha mostrato posizioni di scetticismo nei confronti dei vaccini, dichiarandosi No- vax. Dal Giappone torna a "pungere": “Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi.” Heather Parisi va giù duro contro le dichiarazioni di Antonella Clerici: “Deve essere una libera scelta”. La Parisi tagga Antonella Clerici e continua uno sfogo pensatissimo.

“Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta", dice. La ballerina non condivide le dichiarazioni della conduttrice di Rai1. Al momento la Clerici non parla. Resta in silenzio dinanzi a quella che sembrerebbe una vera provocazione da parte della Parisi. Il tweet della Clerici è chiarissimo: "Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a 30 anni, perché la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro".

Ora, dopo queste dichiarazioni, sui social si scatenerà di tutto. La ballerina, che è scomparsa dai radar della tv italiana, non perde la verve provocatoria. Come reagiranno gli utenti della Rete?

