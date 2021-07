Dolly Parton, il ritorno da "coniglietta di Playboy". Foto senza censure, clamorosa: sapete quanti anni ha?

23 luglio 2021 a

Un super regalo di compleanno quello che Dolly Parton ha scelto di fare al marito Carl per il suo compleanno. L'ex coniglietta di Playboy ha deciso di vestirsi come quando posava per la celebre rivista. "Pensa che io sia ancora una ragazza sexy dopo 57 anni insieme - ha detto in un video su Twitter, riferendosi al marito -, e di certo non cercherò di dissuaderlo". La cantautrice, in effetti, aveva già espresso qualche tempo fa il desiderio di posare di nuovo per Playboy. Ma adesso che la celebre rivista non viene più pubblicata, ha scelto di fare tutto da sola: si è vestita da coniglietta e ha sorpreso Carl.

Come ricorda TgCom24, la copertina da lei realizzata nel 1978 per la rivista di Hugh Hefner è entrata nella storia. Nessun nudo ostentato, a dire il vero, ma Dolly in corpetto da coniglietta su uno sfondo rosso mentre si aggiusta il papillon glitterato, è un'immagine diventata iconica nel corso degli anni.

Il suo sogno sarebbe stato riprodurre la copertina all'età di 75 anni, per mostrare come ci si può sentire sexy anche a un'età più avanzata. Ma la rivista non ha resistito tanto a lungo. E allora la cantautrice si è arrangiata come meglio ha potuto.

Ha posato con lo stesso corpetto, il papillon e i polsini di quarant'anni fa. Poi si è fatta riprendere in un video che è finito sui social. Un video nel quale ha voluto spiegare il suo gesto.

