Nek, la rivelazione sulle sue condizioni di salute: “Deficit serio, ma devo reagire”

L’anno appena trascorso non è stato affatto facile per Nek. Non solo per il Covid e per il disastroso impatto della pandemia sul settore musicale. A pesare è stato anche un imprevisto non trascurabile: un incidente alla mano ha rischiato di compromettere seriamente l’utilizzo dell’arto. “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione”, raccontò lui stesso a Verissimo. Un duro colpo, visto che Nek suona anche diversi strumenti. Una situazione simile a quella vissuta di recente da Gianni Morandi, che si è ustionato la mano dopo essere caduto su delle sterpaglie che stava bruciando nel proprio giardino.

“Con Gianni ci sentiamo spesso per confrontarci su come affrontare le difficoltà. Abbiamo subìto un deficit serio alle mani ma entrambi non amiamo piangerci addosso. Siamo consapevoli che poteva andare peggio e poi è necessario reagire”, ha detto il cantante in un’intervista al Tempo.

Così come tanti altri suoi colleghi, anche Nek è pronto a ripartire col suo tour dopo mesi di stop a causa del coronavirus. Anche se restano alcune restrizioni da rispettare. “E’ un periodo difficile per chi fa il mio mestiere, ci sono tanti limiti. Ho dovuto, ad esempio, ridurre molto i viaggi. In generale è tutto molto complicato, perché la gente è il motore di tutto”, ha raccontato.

