Amici, Rosa ha già dimenticato Deddy? Ecco le foto a Ischia, gli indizi sulla relazione con un ex tronista

L’ex ballerina dell’ultima edizione di Amici, Rosa Di Grazia, avrebbe già dimenticato Deddy, il cantante conosciuto tra i banchi di scuola. Tra i due era nato l’amore durante il programma, ma dopo la finale pare si siano persi di vista. Adesso la ragazza starebbe trascorrendo diversi giorni di relax a Ischia. Sembra, però, che non sia affatto sola.

Nelle ultime ore, infatti, la ballerina ha condiviso delle storie Instagram nelle quali sembrerebbe essere su una barca ad Ischia. Ma insieme a lei potrebbe esserci anche un noto ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Stando a una attenta analisi fatta dal noto settimanale di gossip Novella 2000, Rosa potrebbe essere in compagnia di Alessandro Zarino. Facendo un confronto tra le storie dell’ex tronista e della ballerina si notano praticamente gli stessi luoghi e gli stessi paesaggi.

Nelle immagini pubblicate dai due, inoltre, si vedono delle sedie che sono identiche in entrambi i filmati. Ma non è tutto. Novella 2000 invita i lettori a fare attenzione anche a un altro particolare. Un dettaglio che lascerebbe intendere che i due stiano passando le loro vacanze insieme. Di cosa si tratta? Di una pianta che si vede in alcuni scatti fatti dalla barca. Nonostante queste coincidenze, però, non si sa con certezza se al momento ci sia davvero una love story tra i due.

