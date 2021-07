Elisa Isoardi, smacco a Pier Silvio Berlusconi: "Trattative in corso", ecco dove potrebbe approdare

Francesco Fredella 27 luglio 2021 a

Adesso potrebbe tornare per davvero in tv. Per Elisa Isoardi, che ha trascorso 8 puntate in Honduras all’Isola dei Famosi, arriva una nuova chance: pare, infatti, che abbia ricevuto una proposta da parte di Cologno Monzese. Ma non si sa bene di cosa si tratta, la voce delle ultime ore sembrerebbe più che altro una fake news. L’unica notizia certa per adesso è legata alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022, e della Isoardi non c’è traccia. E intanto Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere, nei giorni scorsi, che non c’è alcun piano B per l’ex conduttrice di Rai1 in casa Mediaset.

Ora l’unico piano B potrebbe essere un ritorno in Rai? Anche questo sarebbe poco probabile. Ma Nuovo Tv mette le cose in chiaro e racconta che, invece, ci sarebbe qualcosa in più per lei. Forse un nuovo programma di cucina? “Sarebbero in corso delle trattative con il gruppo Discovery che sembra piuttosto interessato ad annoverarla tra i sempre più numerosi volti noti del gruppo”, riporta il sito Gossip e tv. Potrebbe spuntare anche un nuovo programma su Real Time.

Capitolo amore. Tutto ancora in balia delle onde. “Difficile trovare la persona giusta”, racconta la Isoardi, ex del leader della Lega Matteo Salvini. La loro storia è durata dal 2015 al 2018. Nemmeno il presunto flirt con il maestro di ballo Raimondo Todaro, durante Ballando con le Stelle, è stato vero. Altra fake news.

