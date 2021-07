Temptation Island, la coppia di vandali devasta il set? Ira-Mediaset, per loro finisce malissimo

28 luglio 2021 a

L'ultima edizione di Temptation Island non sarà ricordata solo per tradimenti e coppie sfasciate, ma anche e soprattutto per i cocci lasciati nel villaggio. Non si parla di cocci in senso figurato, ma letterale. I fidanzati, infatti, hanno spesso sfogato la loro rabbia sugli oggetti e sull'arredamento del resort che li ospitava. L'ira dei protagonista del reality si è così tradotta in lanci di sedie e pouf, tavoli rovesciati, vasi in frantumi e calci e pugni a qualsiasi cosa.

La moda dello "spacco tutto" ha preso il sopravvento nell'ultima edizione del programma di Canale 5. Negli anni precedenti, infatti, ci si era accontentati di dare calci a bottiglie d'acqua o di lanciare qualche cuscino. Al massimo ci si spingeva fino al ribaltamento qualche sedia. Quest'anno invece si è passati a un livello superiore. Qualche esempio: Alessandro, il fidanzato di Jessica, ha spaccato ben due vasi nel pinnettu dopo aver visto la sua compagna dormire con un single. Poi ha rotto un tavolo e ha dato pugni a poltroncine e divanetti in giro per il giardino.

Anche Stefano, il fidanzato di Manuela, ha dato calci a destra e a sinistra per tutta la durata della trasmissione: alle sedie, ai tavoli, ai pouf. Salvo poi beccarsi uno schiaffone dalla fidanzata durante il falò di confronto. A questo punto è lecito chiedersi se mai saranno chiamati a pagare i danni. A tal proposito il Giornale scrive: "Altro che cachet di partecipazione a Temptation Island. Quest'anno alcuni fidanzati riceveranno una salata parcella dalla produzione per i danni materiali al villaggio".

