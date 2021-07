Temptation Island, Luciano e Manuela? "Quando ci siamo visti a Napoli...", confessione a telecamere spente

Francesco Fredella 29 luglio 2021 a

Arrivano le prime foto e video. Arrivano anche i commenti. Così, la storia d’amore tra Luciano Punzo e Manuela Carriero - nata a Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia - fa parlare tutti. Il bacio arriva all’ultima puntata e la passione travolge entrambi. “Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”, dice Luciano. Ovviamente Manuela non immaginava tutte queste emozioni.

E sui social i telespettatori fanno il tifo per loro, spunta pure una Ig stories con un video in cui è Luciano canta una canzone di Eros Ramazzotti che dedica a Manuela. Che cambia la foto profilo di Instagram e ne mette una con Luciano. Quel bacio appassionato con la lingua, arrivato dopo settimane di passione, lascia tutti senza fiato. “Non ce la faccio”, dice Manuela subito dopo. “Perché non ti fidi di me? Di cosa hai paura? Non potrei mai ferirti”, replica lui. Ed è subito boom.

Anche perché Manuela scoppia a piangere, solo alla fine si scioglie. Intanto, Luciano incalza e dice: “Tu sei molto bello, io non capisco perché lui non mi ha amato mai! Questo non capisco!” “Sai perché? Perché è destino. Io sto vicino a te”, replica. Il bacio arriva poco a poco, sembra un film. E poi il colpo di scena: un bacio molto appassionato. Manuela chiede il falò di confronto immediato per dire al fidanzato di voler uscire con Luciano. Ora sembra andare tutto a gonfie vele. Persino, le rose in stanza e i palloncini animano la serata in albergo di Manuela e Luciano.

