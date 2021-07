Belen Rodriguez, malore sul set. "In sedia a rotelle", le ore di angoscia a Tu si que vales, il retroscena

22 luglio 2021 a

"Un miracolo". Belen Rodriguez racconta i retroscena del malore sul set di Tu si que vales, a soli 7 giorni dal parto della sua seconda figlia Luna Marì avuta dal compagno Antonino Spinalbese. La showgirl argentina è tornata al lavoro a tempo di record, sussurrano i maligni anche per allontanare le voci di una "sostituzione" nel programma di Canale 5 con la lanciatissima e giovanissima vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Giulia Stabile.

La Rodriguez ha saltato "causa parto" soltanto due puntate già registrate, quindi ha preso il treno per Roma insieme alla figlia neonata (tutto documentato su Instagram) e si è recata negli studi, insieme ai colleghi. Qui però la situazione clinica è precipitata, a causa dello stress, della stanchezza e del caldo. "Ci sono", spiega l'argentina sui social, rassicurando i tanti fan sulle sue condizioni di salute. La verità è che la sera prima in tanti si sono presi un grosso spavento. Belen, stravolta, non riusciva neanche a camminare e sarebbe stata portata via su una sedia a rotelle per precauzione.

Quindi, tre flebo che, parola della Rodriguez, "hanno fatto un miracolo" e la forma fisica è tornata, come per incanto. Insomma, imprevisti permettendo, sarà sempre lei al timone dello show-all star di Mediaset, a fianco dei conduttori Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. E Giulia di Amici? Ci sarà anche lei, ma, pare, con un ruolo social su Witty Tv. Un debutto più morbido da "professionista" nel durissimo mondo della televisione. E Belen ne sa qualcosa.

