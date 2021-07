Belen Rodriguez, sapete quanto si paga il suo cappotto? Clamoroso, collassa il sito

28 luglio 2021 a

Belen Rodriguez non si ferma davanti alla tv. Va oltre e, dopo l’esperienza di Cotril (il suo salone di bellezza milanese), ora la showgirl lancia una linea di cappotti. Il risultato? Sito in tilt. Tantissime visite per acquistare capi d’abbigliamento. "Non è possibile...", urlano i fan. Il marchio - che si chiama Hinnominate - viene lanciato da Belen, Cecilia e Jeremias. E pare che i prezzi siano alla portata di tutti.

Belen spiega i motivi del crash del sito. "Stiamo rimettendo a posto il sito per i troppi accessi. Orgogliosi di un progetto nato dall'amore", dice. Si tratta di un nuova avventura per la showgirl argentina. Il profilo Instagram di Hinnominate ha già oltre 47mila follower. "Finalmente dei capi abbordabili", dicono i fan. "Prezzi alla portata di tutti e vestiti confortevoli...".

Ora la Rodriguez si sta godendo un momento d’oro: la nascita di Luna Marì e poi il ritorno al lavoro (Belen nelle scorse settimane ha registrato Tu si que vales). La storia d’amore con Antonino Spinbese, che ha conosciuto un anno fa circa, va a gonfie vele: si parla di matrimonio, senza ancora una data certa. Sicuramente si tratta di una grande storia d’amore, che emoziona e appassiona i fan della Rodriguez.

In questi mesi post parto, Belen si trova nel Vicentino dove ha preso in affitto una grande villa con piscina: è questo il quartier generale dei Rodriguez. Estate senza Ibiza. Estate lontano dai paparazzi. Un po’ di relax per la showgirl, che mette palla al centro e ricomincia proprio dall’amore. Il resto lo vedremo nei prossimi giorni.

