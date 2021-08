Chiara Ferragni, tsunami di insulti: villa da 650 mq in Costa Smeralda, ecco quanto paga per notte. Rosiconi scatenati

04 agosto 2021 a

La bella vita. Ferie esclusive. Anzi, molto di più. Ovvio, se sei Chiara Ferragni e disponi del suo patrimonio. Ma a molti - rosiconi - la circostanza non va giù. Ma procediamo con ordine. Come sempre, la moglie di Fedez, il rapper più amato dalle bambine, documenta passo passo la sua vita sui social, quei social che sono l'epicentro di tutte le sue fortune.

E così eccola, la Ferragni, in vacanza a Porto Cervo, Sardegna. I Ferragnez sono al completo: Chiara, il maritino e i due figli, Leone e Vittoria. Tutti in Costa Smeralda per le vacanze agostane. E anche quest'anno hanno affittato una villa pazzesca, che viene descritta per filo e per segno da Gallura Oggi, un quotidiano locale.

"La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000. Ovviamente con piscina e tutti i comfort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket. L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti)", spiega Gallura Oggi.

Dunque, il medesimo quotidiano, snocciola le cifre necessarie per accaparrarsi l'immobile: secondo quanto riportato, il prezzo è di 3.500 euro a notte. Prezzo che, come detto in premessa, scatena gli haters, i quali commentando le foto postate dalla Ferragni su Instagram insultano e insistono: "È immorale". Amen.

