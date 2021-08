Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, clamoroso ritorno di fiamma: il video toglie ogni dubbio, beccati così

05 agosto 2021 a

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme? I dubbi ci sono. Effettivamente la coppia, già separata da lungo tempo, è stata ripresa insieme a Capri. Fin qui nulla di male, visto che i due non hanno mai nascosto di aver mantenuto ottimi rapporti anche per il figlio Nathan Falco. Eppure la novità sta nel fatto che la showgirl calabrese e l'imprenditore sono stati pizzicati mano nella mano.

"Lei vestita di bianco aveva l’aria sognante - scrive il settimanale Oggi mentre rilancia il filmato -. E si sono pure tenuti per mano. Da queste scintille è nato il gossip dell’estate: un ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci". Proprio qualche giorno fa la coppia si era fatta immortalare su Instagram, assieme. Per questo il magazine parla di un riavvicinamento evidente, consumato sotto gli occhi di tutti. Il ritorno di fiamma per molti potrebbe essere avvenuto durante il Grande Fratello Vip, quando la conduttrice di Battiti Live ha fatto perdere la testa al giovane ex velino di Striscia la Notizia.

Tanti i momenti in cui la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno dimostrato di essere legati da una bella amicizia, a volte scatenando anche le critiche dell'ex marito di lei. Nonostante questo Briatore si è sempre tenuto lontano, dimostrando di rispettare la vita privata dell'ex moglie. Ora però non è escluso che le cose siano cambiate.

