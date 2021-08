Chiara Ferragni ridicolizza Fedez a bordo dello yacht: "Dai, ma che ca***". Sceneggiata del rapper

05 agosto 2021 a

Cartoline dalla vacanza in Sardegna. Cartoline da Chiara Ferragni e Fedez, che oltre alla maxi-villa si godono anche uno yacht. Il tutto ovviamente documentato sui social. Eccoli a bordo di una esclusiva imbarcazione mentre si godono il sole e il mare. E lo yacht è dotato un lungo scivolo, molto verticale, con il quale ci si getta in mare.

Ma il rapper più amato dalle bambine è terrorizzato: "Mi fa paura l'altezza. No, no, no...". Rifiuta di tuffarsi. Quindi il figlio prva a convincerlo: "Dai, papà...". "No, raga non ce la faccio, è troppo in alto… Dai Chiara, nooo...", prosegue Fedez. E la Ferragni a quel punto lo zittisce: "Dai amore, ma che ca***". E lui: "Ma quanto va veloce, ma se mi tengo un po’? Mi tappo il naso… Vi giuro che vorrei farlo...".

Alla fin della fiera, ecco che Fedez si lancia sullo scivolo e si tuffa in mare. Chiara Ferragni da par suo lo fa con molti meno patemi: si tappa il naso, un piccolo gridolino e giù. "Bellissimo", afferma riemergendo dalle acuqe del mare. Lo yacht, per onor di cronaca, è di un amico della coppia, del quale erano ospiti.

