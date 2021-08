Marialaura De Vitis? Ha già un altro. Rumors inquietanti su Paolo Brosio: la sua drammatica reazione

08 agosto 2021 a

Soltanto un anno fa il primo incontro, a Forte dei Marmi in Versilia, tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis. Ve la ricordate? Lei era la giovanissima fidanzata dell'ex inviato del Tg4. Giovanissima e chiacchieratissima: in molti infatti hanno più volte messo in discussione la veridicità dei suoi sentimenti nei confronti di Brosio.

Bene, i due si sono lasciati dopo una breve relazione. E ora si scopre che lei, modella e influencer, ha già una nuova relazione, con il rapper 21enne Lollo G (il cui vero nome è Lorenzo Orsini). La nuova coppia si è conosciuta per lavoro, così come ha raccontato la De Vitis al rotocalco Diva e Donna. Lui doveva girare il videoclip del brano musicale Voglia di te. L’agenzia di Marialaura ha proposto la De Vitis che è stata scelta come protagonista del filmato. Dunque l'incontro e la passione che scoppia, incontrollabile.

Ma non è tutto. Il punto è che Brosio, 64 anni, non avrebbe affatto digerito la nuova storia della sua ex compagna. Già, Brosio era stato infatti invitato all'evento Vip Master, dove era atteso proprio con Marialaura, in veste ovviamente di amico. Ma quando ha scoperto che all'evento ci sarebbe stato anche Lollo G, ha preferito disertare. "Paolo è geloso, ma ci siamo lasciati e io sono libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei", ha affermato la De Vitis nell'intervista a Diva e Donna.

