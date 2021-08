Fabrizio Corona, addio Milano: ecco le foto esclusive del suo nuovo progetto (a Roma)

Francesco Fredella 10 agosto 2021 a

Roma. Dolce vita. Capitale del gossip, da sempre. Ed è proprio lì che Fabrizio Corona potrebbe trasferirsi per lavoro. Non si sa se lo farà in modo definitivo o temporaneo, ora il re dei paparazzi è volato nella Capitale - con il permesso del giudice di Sorveglianza (Corona sta scontando una pena ai domiciliari) per una visita medica. E forse anche per un primo sopralluogo nella Capitale (questa è l’indiscrezione che giunge alle nostre orecchie), visto che starebbe accarezzando l’idea di andare a vivere a Roma.

Le foto in nostro possesso lo testimoniano. Una cena con alcuni amici storici: Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip che è da anni legato a Corona, Diego Granese - imprenditore milanese che vive per molti mesi dell’anno a Dubai dove si occupa di internazionalizzazione e comunicazione web. Poi alcune amiche che non fanno parte del jet set.

Ora, a quanto pare, si occupa della comunicazione del nuovo ristorante di sushi Aki della giovane Michel, che si è lasciata fotografare con Corona durante la serata di martedì 3 agosto a Ponte Milvio. Corona, ci dice una fonte ben informata, vuol trasformare quel ristorante in uno dei posti di tendenza più importanti della Capitale. E conoscendolo ci riuscirà in brevissimo tempo. Cartesio diceva “Cogito ergo sum”, Corona: “Comunico, ergo sum”. Appunto: “Comunico, esisto”.

