Uomini e Donne, il dramma di Massimiliano Mollicone: "Non sapete cosa sto passando", il caso che scuote Canale 5

Preoccupazione per Massimiliano Mollicone. L'ex tronista di Uomini e Donne ha gettato nel panico i suoi fan dopo un post pubblicato su Instagram. Il modello ha scritto di volersi prendere del tempo per riflettere. Il pensiero a molti è andato a Vanessa Spoto, sua attuale fidanzata. Alcuni hanno infatti pensato ci possa essere maretta tra i due. Niente di più falso. A spiegarlo è stato lo stesso modello del programma di Maria De Filippi su Canale 5.

Dietro alla sua situazione ci sono problemi che riguardano il suo passato che ogni tanto si ripresentano, motivo per cui ha espresso il suo desiderio di allontanarsi per un po’ dai social: "Voglio stare un po’ per conto mio. Voglio tornare ad avere un po’ di tranquillità, perché voi non sapete cosa sto passando, cosa ho passato e cosa probabilmente passerò".

Nulla dunque a che vedere con Vanessa, anche se le diffcoltà a livello sentimentale non sono mancate: "Ci sono stati dei litigi con Vanessa, ma non così apocalittici…I litigi semplicissimi di una coppia". Mollicone ha poi replicato alle critiche giunte - a suo dire - da chi non conosce cosa sta passando davvero: "Fatevi una vita ogni tanto", è stato il suo unico commento.

