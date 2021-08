Rita Rusic, ecco la foto del suo nuovo fidanzato a 61 anni: "Ma è tuo figlio?", si scatena il delirio

13 agosto 2021 a

Rita Rusic solleva la polemica. L'attrice nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato l'identità del suo nuovo amore. O meglio, nessun nome e cognome, solo una foto. Ed è stato proprio lo scatto condiviso su Instagram a scatenare la bufera. Nell'immagine si vede la Rusic mano nella mano con un giovane moro e palestrato, entrambi in bikini. Ed ecco che in tantissimi hanno commentato, chiedendosi se quello al fianco della 61enne fosse il figlio. La differenza di età è evidente, ma la Rusic ha subito commentato ironica: "No, non credo sia lui".

Al di là di qualche malelingua molti sono i messaggi di auguri giunti dai suoi ex compagni di avventura nella casa più spiata d'Italia. Licia Nunez ha commentato con un entusiasta "spaccate", Fernanda Lessa ha condiviso una serie di emoj "infuocate" sotto al post. Poi anche il commento di Clizia Incorvaia con un "bellissimi". Complimenti anche da parte di Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo: "Belli".

Per la Rusic non è il primo amore giovane. Dopo essere stata sposata con Vittorio Cecchi Gori, l'attrice è stata legata al venezuelano Ricardo Oliveros, oggi 48enne. Anche lui è stato definito da alcuni giornalisti un toy boy, scatenando l'ira dell'ex gieffina vip, che ha sottolineato che si trattava comunque di una persona più che adulta quando ha intrapreso la love story e non certo di un ragazzino.

