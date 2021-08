Elisabetta Gregoraci, disavventura spiacevole a Formentera: "Sono piena di dolori..."

13 agosto 2021 a

a

a

Elisabetta Gregoraci si gode le vacanze al mare dopo la conduzione di Battiti Live. Nonostante il periodo di riposo, la showgirl non rinuncia all'allenamento. Anche al mare, quindi, lo sport non manca mai, come mostra lei stessa sui social. Proprio ieri ha fatto sapere di essersi cimentata con il wake board: "Per la prima volta: wake board! È stato divertentissimo… Anche se il giorno dopo ero piena di dolori ma lo rifarei”. Nonostante il piccolo inconveniente, quindi, la Gregoraci si è detta pronta a mettersi di nuovo alla prova.

La pausa relax di agosto per la conduttrice è a Formentera. A tal proposito ha detto: "Ho avuto la fortuna di passare una giornata a Formentera, ci ero stata solo di passaggio quasi 10 anni fa. Ho riscoperto un posto bellissimo”. L'ex gieffina è poi passata a descrivere l'isola: "Mare azzurro come il cielo e un tramonto da togliere il fiato. Una giornata spensierata in compagnia degli amici, questo è quello che mi ricorderò di questa isola magica".

Un ritorno di fiamma? Gregoraci-Briatore, tutta la verità dietro la foto mano nella mano

Intanto si è chiuso proprio questa settimana l'evento musicale condotto dalla Gregoraci insieme ad Alan Palmieri, Battiti Live. Poco prima della messa in onda dell'ultima puntata, la presentatrice ha voluto ringraziare tutti quelli che le sono stati accanto in questo percorso: "Vi porto sempre nel cuore…senza di voi ed il vostro affetto non sarebbe stato possibile tutto ciò. Grazie”.

"Le parole...". Elisabetta Gregoraci crolla sul palco, sfiorate le lacrime: una frecciata a Flavio Briatore?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.