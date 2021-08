Fedez lancia la linea di zaini ed è subito bufera: "Si paga pure a rate", occhio alla cifra

15 agosto 2021 a

a

a

Chiara Ferragni e Fedez fanno ancora discutere. Questa volta colpa della nuova linea di zaini che hanno lanciato. Nel mirino dei follower in particolare ci è finito il prezzo. Il rapper, in vacanza in Costa Smeralda con la moglie e i figli Leone e Vittoria, non smette di lavorare. L'artista non solo sta completando la registrazione del suo ultimo disco, ma ha ben pensato di lanciare anche un nuovo prodotto sul mercato: gli zainetti con il suo nome.

"Sardegna depredata". Clamoroso disastro per Chiara Ferragni: pubblica questa foto (poi cancella). Maxi-multa? | Guarda

Fedez ha dato vita al progetto il collaborazione con Seven. "Lo zaino monoscomparto FEDEZ® X SEVEN® è realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 20 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna e garantisce tutti gli standard qualitativi dei nostri materiali. Dentro c’è spazio per tutto quello che ti serve ed è dotato di numerose tasche: per il PC, per il tablet e per la borraccia. Inoltre, grazie allo schienale EVA preformata e agli spallacci imbottiti e traspiranti, risulta comodo da indossare sulle spalle", si legge sul sito per l'acquisto.

Video su questo argomento Chiara Ferragni, capezzoli censurati e conchiglie illegali: un doppio guaio nella vacanza extra-lusso

Peccato però per il prezzo, è il commento più comune tra gli utenti. Ogni zainetto infatti costa 59,90 euro. Ma è possibile pagarlo in tre rate da 19.97 euro. Quanto basta per scatenare i follower: "Si pagano pure a rate".

Tutto normale? Il lato B di Chiara Ferragni in bella mostra sconvolge i fan: forme pazzesche e clamorosi sospetti | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.