Arisa in bikini, foto sconcertante: "Ieri ero una femmina, oggi...". Fan in tilt

Ad Arisa come ogni estate basta pubblicare una foto in spiaggia e si scatena il delirio. Merito delle sue forme burrose e della sua (auto)ironia, certo, ma anche dei fan un po' troppo surriscaldati dal solleone e dall'afa. L'ultimo scatto in bikini pubblicato su Instagram la ritrare con un civettuolo due pezzi giallo, che a stento contiene il dècolleté esplosivo. Per una volta però l'attenzione di tutti si concentra sul suo drastico cambio di look: addio alla chioma (per la verità piuttosto cangiante), spazio a una bella testolina quasi rasata. Molto gender-fluid, si direbbe oggi. Androgina, per dirlo all'antica.

Non si tratta di un colpo di testa (perdonate il gioco di parole) ma di una consuetudine per la sempre provocatoria e intelligente interprete di Sincerità, La notte e Potevi fare di più (brano, questo, proposto all'ultimo Festival di Sanremo).





Ai fan e ai followers della cantante abruzzese, al secolo Rosalba Pippa, la scelta però non è piaciuto. E giù critiche, che hanno spesso travalicato il confronto civile scadendo in insulti e volgarità assortite. Tanto da costringere la povera Arisa a rispondere ai commenti. "Ciao! A tutti coloro che mi scrivono in direct: 'No, perché l’hai fatto?', non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli. State tranquilli, non è successo niente. Fino a ieri ero una femmina e ogni sono un maschiaccio". In fondo, l'anno scorso con la orgogliosa foto in bikini (e un primo piano "ginecologico") era andata pure peggio, in quanto ad accoglienza. Quest'anno, acqua di rose.

