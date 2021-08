Melissa Satta in bikini con Mattia. Beccata così: effusioni spinte in barca

18 agosto 2021 a

a

a

Le cose tra Melissa Satta e il nuovo fidanzato Mattia Rivetti vanno bene. Talmente bene che qualcuno, tra gli amici della ex storica velina di Striscia la notizia, parla già addirittura di matrimonio. Uscita da pochi mesi dalla dolorosa separazione dall'ex marito Kevin Prince Boateng (peraltro, un clamoroso ritorno di fiamma (in nome dell'amore comune per il figlioletto Maddox), la splendida sarda ha ritrovato l'amore con l'imprenditore 34enne.





Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, la Bibbia del gossip nostrano, ha pizzicato la coppietta in barca, travolti dalla passione a Saint Tropez tra coccole, carezze ed effusioni decisamente più piccanti. Lui fisicato, lei esuberante nel suo bikini molto striminzito.

Video su questo argomento "Chi dice che le donne non possono giocare?". Partita del cuore, lo schiaffo di Melissa Satta

Entrambi innamorati, sorridenti e felici. "Le presentazioni in famiglia sono già state fatte - anticipa Tgcom 24 - e pare che la coppia stia già pianificando di andare a convivere a breve".

Di contro, Boateng, ex centrocampista del Milan e del Monza, oggi è a Berlino, per giocare nell'Hertha, e sempre secondo Chi avrebbe a sua volta una "storia in corso da tempo" che intende però tenere lontano dal gossip e dalle copertine dei rotocalchi scandalistici. Sia "il Principe" sia Melissa, infatti, al di là delle traversie sentimentali, sono sempre stati molto uniti per il bene del figlio.

Melissa Satta in bikini, e con lei... "Il suo nuovo uomo". Scoop Chi, foto inequivocabile | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.