Aurora Ramazzotti a Mykonos, la cena con Giulia Salemi e Pretelli finisce in disgrazia: "Tolto il saluto"

Francesco Monte ha smesso di seguire Aurora Ramazzotti su Instagram. Il motivo? Stando ai follower più attenti a queste dinamiche, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe deciso di non avere più la figlia di Eros tra i "seguiti" per "colpa" di una storia pubblicata dalla Ramazzotti ieri sera. Aurora, infatti, si trova a Mykonos con il fidanzato Goffredo e lì ha incontrato Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, inseparabili dopo il GfVip, sbarcati da qualche giorno sull’isola greca.

I quattro, allora, hanno deciso di andare a cena insieme. E il tutto è stato documentato sui vari profili social. I video e le foto postati dalla Ramazzotti, però, non sarebbero andati giù a Francesco, ex della Salemi. E quando un follower ha segnalato in direct la situazione ad Aurora, quest’ultima ha replicato facendosi delle grosse risate. Al momento, comunque, non è arrivato nessun commento da parte di Monte, che oggi è felicemente fidanzato con Isabella De Candia ed è sempre più lanciato nel mondo della musica.

Tra Francesco e Giulia, che hanno avuto una breve storia d’amore nel 2018 dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, non è finita nel migliore dei modi. Tanto che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi sarebbe addirittura infastidito per alcune stories che riguardano l’ex fidanzata. Anche se per ora il diretto interessato non ha commentato la vicenda.

