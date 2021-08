Can Yaman, ma è davvero lui? La foto a petto nudo che insospettisce i fan

Francesco Fredella 24 agosto 2021 a

a

a

Proprio come Can Yaman: muscoli, addominali, ciuffo. Ma si tratta di Fabio Volo, che con un ritocco di Photoshop veste i panni del famoso attore turco. Uno scherzo che diventa virale e fa subito il giro della Rete. “Le solite malelingue piene di invidia diranno che è Photoshop! Fatevi una vita frustrati”, scherza Fabio Volo che utilizza il corpo di Yaman con un gioco fotografico sui social. E c'è, sempre in Rete, chi immagina che possa trattarsi del giovane Russell Crowe o addirittura di Walter Nudo.

Intanto, da settimane si parla di Can Yaman e Diletta Leotta. Una storia in crisi? Sembra che alla festa dei 30 della giornalista il bell'attore turco non ci fosse. Unico assente. Eppure era l'ospite più atteso della serata: su di lui erano puntati gli occhi di tutti gli invitati. Il motivo, però, resta segreto. Probabilmente Can Yaman era impegnato sul set di un nuovo lavoro cinematografico, ma non sono state pubblicate nemmeno nuove foto con la Leotta.

Le "donne lampadario" di Diletta Leotta: ridotte così al suo party, "fai schifo" | Guarda

E questo fa pensare che possa esserci aria di crisi tra loro, ma nulla di ufficiale. Intanto, nelle scorse ore Can Yaman ha pubblicato alcuni video in Sardegna ed ancora una volta non sembra esserci la Leotta, immersa nella serie A per la pay tv Dazn. L'ultima volta che sono stati visti insieme? In Turchia, durante un viaggio a mo' di luna di miele. Poi stop. A quanto pare, secondo i beninformati, sembra che ci sia stata una grande lite fra loro proprio in Turchia. Tutto vero o invenzione della cronaca rosa?

Diletta Leotta, festa di compleanno col botto. Bomba gossip su Can Yaman, "lo zampino dell'ex"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.