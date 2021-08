Sabrina Salerno e il seno: "Ho fatto fare una perizia". Prodigio a 53 anni, la sconcertante rivelazione

25 agosto 2021 a

Una sconcertante rivelazione da Sabrina Salerno, la donna che da oltre 30 anni continua a far innamorare italiani di più generazioni e turbare i sogni estivi (e non solo) di molti mariti. La cantante di Boys e Hot girl, interprete dell'orgoglio rosa anche sul palco del Festival di Sanremo insieme alla compare Jo Squillo con la maliziosa Siamo donne ("Oltre alle gambe c'è di più", cantavano nel ritornello e molti a darsi di gomito, "come dare loro torto") è passata alla piccola storia del costume italiano anni 80 e 90 non solo per gli inni italo-disco, ma anche per le sue forme esagerate.

A 53 anni è ancora in formissima come ai tempi del film Rimini Rimini, ammalia in bikini o con magliette bagnate sul suo seguitissimo (e ultra commentato) profilo Instagram e non perde il vizio della autoironia. Intervistata da Rudy Zerbi a Radio Deejay, spiega con un misto di orgoglio e amarezza: "Da quando ho 20 anni tutti dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno. A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia dove dichiarasse che non avessi protesi al seno".

Grazie a quel prodigioso Lato A, è riuscita addirittura a guadagnarsi il platonico titolo di Miss Maglietta Bagnata 2021: una foto da 136mila like, generando oltre 6mila commenti. "Io sono felice di essere arrivata a questa bella età (53 anni, ndr) così in forma, fisicata – ha spiegato con un sorriso -. Sono anche un po’ una motivazione per le donne che mi scrivono. Quindi voglio dire: se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?! Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare".

