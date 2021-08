Elisabetta Canalis in intimo. Via la giacca: le foto in lingerie fanno tremare Instagram

25 agosto 2021 a

Via la giacca. Elisabetta Canalis resta in intimo e fa "crollare" la rete. Le sue foto promozionali pubblicate sul profilo Instagram per una marca di lingerie scatenano fan, followers e maschietti appassionati, che non riescono proprio a restare indifferenti di fronte al fascino della ex velina lanciata nello "stardome" italiano da Antonio Ricci a fine anni 90, in coppia con "la bionda" Maddalena Corvaglia.

Di tempo ne è passato dagli esordi. Da Striscia la notizia a Bobo Vieri, dal flirt in mondovisione con George Clooney al matrimonio con Brian Perri, 53enne chirurgo americano con cui la Canalis si è rifatta una vita a Los Angeles, lontana dalla tv italiana ma onnipresente sul web, sui social e sulle pagine dei rotocalchi di gossip. A 43 anni, Elisabetta è sempre una delle regine del gossip estivo (e non solo) di casa nostra, e la valanga di like e commenti a quelle foto lo dimostra.





Tra pochi giorni tornerà in tv alla conduzione del programma Vite da copertina su Tv8, che fin dal titolo sembra autobiografico. Ma ha subito messo in chiaro: "Non farei mai del gossip cattivo, quello che non ho mai amato quando lo subivo. Non potrei mai condurre un programma che va a scavare nella vita delle persone. Una persecuzione. Ero single, giovane e al centro dell’attenzione. All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia. È stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero: bello il calderone della notorietà, ma poi ho iniziato a soffrire questo lato".

