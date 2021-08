Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez in bikini in piscina così: Lato B "irreale"

25 agosto 2021 a

a

a

Fisico scolpito, fatto di muscoli e curve sexy. Georgina Rodriguez è protagonista grazie ad alcuni scatti ad alta temperatura. La foto ha raccolto apprezzamenti sinceri da ogni parte. "Una sirena" è stata definita. La compagna di Cristiano Ronaldo sbarcherà a breve su Netflix con una docu-fiction sulla sua vita. Sul progetto, la compagna del fuoriclasse juventino lavora già dalla scorsa primavera.

L’obiettivo è quello di svelare ai suoi follower – quasi 27 milioni – alcuni dettagli in merito alla propria vita privata e all’incontro con Ronaldo. I due, che si conobbero nel 2016, sono diventati genitori di Alana Martina appena un anno dopo, e da quel giorno la sintonia di coppia non ha fatto altro che rafforzarsi.

Cristiano Ronaldo, festa scudetto a letto: Georgina lo attende "vestita" così, roba incendiaria | Guarda

Mentre per il campione sono ricominciati gli appuntamenti della Serie A, la Rodriguez continua a godersi l’estate postando scatti da urlo: nell’ultimo post, la posa a cavalcioni ha incantato i fan. E sicuramente anche Ronaldo che in questi giorni è alle prese con i dubbi di mercato. Sembra sempre più certo il suo addio alla Juve. La panchina di Udine sembra aver sancito questo distacco, ma non sarà facile accontentare il portoghese che sogna di approvare al City di Guardiola. La Juve di Allegri sembra essere d'accordo. Bisogna soltanto trovare l'intesa economica.

La compagna di Cristiano Ronaldo a letto così: mai visto niente di simile, il seno è a dir poco esplosivo ! Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.