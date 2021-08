Fabrizio Corona contro Fedez: "Perché lo attacco sempre, ricordate Belen Rodriguez?". Una verità imbarazzante

Francesco Fredella 25 agosto 2021 a

Corona senza freni. "Corona non perdona", si sussurrava qualche tempo fa. Fabrizio Corona, ora, viene intervistato da Chi e parla di tutto (ora è ai domiciliari dopo l’ennesima bufera giudiziaria). Ma Fabrizio è un altro uomo: un ottimo padre, presente nella vita di Carlos Maria (il figlio nato dalla storia d'amore con Nina Moric) ed un imprenditore che ha un grande fiuto - oltre ad una spiccata dedicazione alla comunicazione. “Sto benissimo”, afferma Corona che di recente è stato fotografato a Roma (con il permesso del giudice di Sorveglianza) per motivi di lavoro.

Poi passa a parlare di Carlos Maria. “La giornata più bella della mia vita”, dice Corona. E poi racconta che 6 anni che non praticava uno sport all’aperto. Acqua passata: finalmente l'ha fatto con Carlos. “Questa mi sa che è la giornata più bella della mia vita”, continua a raccontare. Da tempo, sui social, attacca Fedez. Ma qual è il motivo? “Il politically correct è la cosa più sbagliata del mondo, le cose che scrivo hanno un significato preciso. Le scrivo per dimostrare come tanto, ma pure tutto quello che ti vendono gli ‘influencer’, non è vero”, dice.

L’ex re dei paparazzi non si ferma davanti a nulla. E parla come se fosse un fiume in piena. Ovviamente nella lunga intervista rilasciata a Chi non può mancare neppure Belen Rodriguez. “Con Belen ci vedevi girare a piedi nudi, noi eravamo veri. Mandavamo tutto a quel paese, ci potevi trovare sdraiati sul prato al parchetto. Fedez se lo trovi in un parchetto è perché lo ha costruito dentro una villa”, tuona l'ex re dei paparazzi che ha vissuto, in passato, una lunga storia d'amore con la Rodriguez.

