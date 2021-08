Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la mano malandrina scende. Paparazzata terremoto in barca

Francesco Fredella 26 agosto 2021 a

Al largo della Sardegna. Di nuovo insieme? Pare proprio di sì, ed i fan non capiscono cosa stia accadendo. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, che sono stati sposati ma poi la loro storia d'amore è finita, sembra che siano tornati insieme. Da settimane ormai si parla di un riavvicinamento (anche se i due non si sono mai allontanati dopo il divorzio).

Ennesimo avvistamento in Sardegna, dove Briatore è di casa e dove trascorre da anni le sue vacanze. Il magazine Oggi ha pubblicato degli scatti inediti dell’imprenditore con la Gregoraci: passione, amore. Insomma il settimanale diretto da Umberto Brindani è riuscito a sorprendere Briatore e la Gregoraci, al largo della Sardegna, appassionatamente insieme sul mega yacht.

Ma non sono soli a bordi: ci sono anche altri amici e manca il loro figlio Nathan Falco. Sembra, a tutti gli effetti, un altro indizio che ci porta sempre più vicini alla pista del ritorno di fiamma tra Briatore ed Elisabetta (reduce, lo scorso anno, dal Grande Fratello vip e ultimamente dal tour di Battiti Live).

Il settimanale Oggi, che vanta più di 80 anni di storia ed ha accompagnato intere generazioni di italiani, ha interpellato la diretta interessata. “Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima e di reciproco rispetto, ma nulla di più”, racconta la Gregoraci. Che possa essere single ormai non c'è più certezza: la presenza di Briatore non è causale: i due hanno sempre mantenuto ottimi rapporti, ma ora sembra che quella fiamma si sia riaccesa. O, forse, non si era mai spenta.

