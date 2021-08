Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, è ritorno di fiamma? Tutta la verità dietro la foto mano nella mano

12 agosto 2021 a

a

a

Pizzicati mano nella mano, si riaccende il gossip su Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. I due sembrano da giorni affiatatissimi nonostante il divorzio. E così sono in tanti a pensare a un possibile ritorno di fiamma. A mettere le cose in chiaro però ci pensa il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che assicura: "Entrambi sono single". Pura immaginazione dunque. La coppia non ha mai nascosto di volersi bene, anche per gli interessi del figlio Nathan Falco.

"Non ha gradito". Meghan Markle e il principe Harry disprezzati da Barack Obama: al party di compleanno... voci clamorose

Eppure che Briatore non abbia mai dimenticato la Gregoraci non è cosa nuova. Lo aveva anche ammesso proprio di fronte alla showgirl calabrese Mara Venier durante Domenica In: "Stamattina ho parlato con Flavio Briatore. E’ ancora molto innamorato di te. Scusa Flavio, ma lo devo dire. Percepisci proprio l’amore".

"Quelli non hanno lunga vita". Elisa Isoardi, un brutale avvertimento ai maschietti: se vi fate sotto...

A quel punto la Gregoraci aveva replicato, spiegando il sentimento che li lega ancora dopo tanti anni: "Siamo una coppia anomala. E’ come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene". Non è un caso che la conduttrice di Battiti Live si sia commossa alle parole di Alessandra Amoroso pronunciate sul palco e in riferimento alla sua storia d'amore appena finita. "Le tue parole mi hanno emozionato davvero tanto", è stato il commento della Gregoraci.

"Senza forza, anemica". Una gravidanza difficilissima, la drammatica confessione di Belen Rodriguez: ecco come è andata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.