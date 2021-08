Ilary Blasi in bikini, lo "scatto sporco". Una paparazzata in riva al mare: lato B statuario

26 agosto 2021 a

“Bye bye Sabaudia… è sempre un piacere”. Così Ilary Blasi ha salutato la fine delle vacanze, accompagnando alla didascalia uno scatto in cui emerge la sua forma fisica invidiabile. Il costume a due pezzi bianco fa solo da accessorio alla bellezza della conduttrice di Mediaset, che sembra scolpita nel marmo.

Ovviamente come si evince dalla didascalia la foto è stata scattata a Sabaudia, dove da anni ama passare parte della sua estate con il marito Francesco Totti e i tre figli. La Blasi non ha mai nascosto di essere legata a quel posto e di preferirlo a tante altre mete straniere e italiane che vanno per la maggiore tra le sue colleghe e tra i vip in generale. Dopo aver ricaricato le batterie, Ilary sarà in onda a settembre con Star in the Star, il nuovo show che debutterà su Canale 5.

Dal promo ufficiale si evince che il format sarà simile a quello di Tale e Quale Show e del Cantante Mascherato, due programmi condotti da Milly Carlucci che hanno riscosso grandissimo successo su Rai1. Sui social sono sormontate delle polemiche perché Mediaset avrebbe “copiato” dai rivali di viale Mazzini: il nuovo show condotto dalla Blasi si fonderà su personaggi misteriosi e su una giuria che sarà composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Pucci.

