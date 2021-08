Paolo Brosio, l'addio di Maria Laura De Vitis: "Ha visto delle mie foto ed è sparito"

28 agosto 2021 a

Si sono detti addio Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio. I due si erano conosciuti poco prima che lui entrasse nella casa del Grande Fratello Vip e in molti avevano accusato la De Vitis di aver iniziato la love story con Brosio per sfruttare la sua notorietà. La showgirl in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato dell’ex e del loro rapporto una volta finita la relazione: "Ci siamo lasciati quando è finito il sentimento d’amore che ci legava, ma ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito".

Tra Maria Laura e Brosio c’erano 42 anni di differenza d’età: "All’inizio sono stata criticata moltissimo Molti mi dicevano di stare con Paolo per puro arrivismo, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione, o al massimo potevo legarmi a qualsiasi altra persona".

E ancora; "Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto. Non ho mai desiderato stare con uomini gelosi e lui mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore" ma poi purtroppo è finita: "Ci siamo lasciati quando è finito il sentimento d’amore che ci legava, ma ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito, probabilmente perché ha visto alcune foto che mi ritraggono insieme a un altro ragazzo. E’ una persona che sto frequentando".

